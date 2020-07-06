Адвокат Владимира Воронцова сообщил о возбуждении уголовного дела против его друга
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту получения взятки в отношении сотрудника МВД Павла Гладченко, который является другом основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту получения взятки в отношении сотрудника МВД Павла Гладченко, который является другом основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Адвокат «омбудсмена полиции» Михаил Мушаилов сообщил «МБХ медиа», что дело на Павла Гладченко завели с целью вынудить его дать показания против друга.
«Его вынуждают дать показания на Володю [Воронцова] по делу, которое возбуждено в отношении Воронцова, по вымогательству, в обмен на то, что они его не будут привлекать к ответственности в связи со взяткой», - сообщил адвокат.
Напомним, что против Владимира Воронцова возбуждено четыре уголовных дела о вымогательстве и распространении порнографии. По версии следствия, он вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных фотографий и распространял интимные фотографии другой полицейской. Сам Воронцов уверен, что уголовные дела стали местью силовиков за его правоохранительную деятельность.