06 июля 04:15
В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве выходца из Чечни
В Австрии сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве выходца из Чечни Мамихана Умарова, который ранее обратился за политическим убежищем
Фото: tsn.ua
В Австрии сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве выходца из Чечни Мамихана Умарова, который ранее обратился за политическим убежищем.
Издание Oberösterreichische Nachrichten сообщает, что оба задержанных по подозрению в убийстве являются чеченцами. В полиции сообщили, что второй подозреваемый находился на месте преступления и по делу ранее проходил как свидетель, но после допроса стал подозреваемым.
Мамихан Умаров был найден в Герасдорфе 4 июля с пулей в голове. Австрийские СМИ сообщают, что убийство носит заказной характер. Первый подозреваемый был задержан в городе Линц. Он не оказывал сопротивления при аресте.
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