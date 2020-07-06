В Красноярском крае врач скончалась от коронавируса после отказа положить ее в реанимацию
Врачу сначала отказались делать компьютерную томографию со словами «она туда не влезет», а затем отказались госпитализировать ее в реанимацию со 100%-м поражением легких
В Красноярском крае врач-гинеколог Уярской районной больницы Галина Лебедева скончалась от коронавируса. Дочь медика Елизавета Лебедева сообщила, что ее матери отказались делать компьютерную томографию со словами «она туда не влезет».
Елизавета Лебедева рассказала изданию NGS24, что ее мать выходила на ночное дежурство в приемный покой больницы, где работала с пациентами, которых привозили на «скорой помощи». Как минимум у пятерых пациентов Лебедевой-старшей позже был диагностирован коронавирус.
21 июня у врача поднялась температура, ей назначили антибиотики. Затем к ней приехала «скорая», врачи которой поставили ей укол. Утром следующего дня Галина Лебедева пришла в больницу, чтобы сделать компьютерную томографию легких, но там ей заявили, что в КТ она «не влезет» и надо делать снимок.
Медики сделали снимок, сказали, что в легких все чисто и отправили Лебедеву домой. На третий день болезни врачу все же сделали компьютерную томографию, которая показала почти 100% поражение легких. Однако в реанимацию женщину не положили, поскольку она уже была занята. 2 июля женщина скончалась.
Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту смерти врача-гинеколога.