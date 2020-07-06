В Голландии спустили на воду первую в мире частную яхту-ледокол. Ее заказал Олег Тиньков
В голландском портовом городе Флиссинген спустили на воду яхту, которую заказал миллиардер и основатель банка «Тинькофф». Это судно стало первой в мире частной яхтой-ледоколом
В голландском портовом городе Флиссинген спустили на воду яхту, которую заказал миллиардер и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков. Это судно стало первой в мире частной яхтой-ледоколом.
77-метровая яхта La Datcha способна преодолевать лед толщиной 30–40 см и может находиться в открытом море до 40 дней без возвращения в порт.
Это судно предназначено для путешествий в отдаленные уголки мира и вмещает в себя 24 члена экипажа и 12 пассажиров. На яхте есть два джакузи, сауна, массажный кабинет и тренажерный зал, а также батискаф, две вертолетные площадки и снегоходы.
Олег Тиньков планировал использовать яхту-ледокол 20 дней в году, а в остальное время сдавать в аренду через сайт La Datcha. Аренда судна обойдется в 740 тысяч евро в неделю плюс 30% депозита, сообщает РБК.
Напомним, что в октябре 2019 года у банкира диагностировали лейкемию, а весной текущего года он переболел коронавирусом.