Самопровозглашенным ДНР и ЛНР предсказали скорое вхождение в состав России
Александр Бородай отметил, что многие жители ДНР и ЛНР уже имеют российские паспорта. Кроме того, они принимали участие в недавнем голосовании по поправкам к Конституции РФ
Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на съезде партии «Родина» в Петербурге заявил, что в скором времени республика войдет в состав России. В состав РФ, по его словам, также войдет Луганская народная республика.
«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковой и де-юре», — сказал Бородай, слова которого приводит портал страна.ua.
Александр Бородай отметил, что многие жители ДНР и ЛНР уже имеют российские паспорта. Кроме того, они принимали участие в недавнем голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил заявление Александра Бородая тем, что он «хорошо понимает настроение горожан».
Онищенко в интервью «Комсомольской правде» заявил, что «фактически Донбасс уже в составе России». Тот факт, что жители ДНР и ЛНР проголосовали по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ говорит о том, что они «заботятся о будущем своих детей».