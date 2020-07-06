06 июля 01:05
Вице-премьер правительства Кабардино-Балкарии заразился коронавирусом
Позже сам чиновник написал в Instagram, что болезнь не обошла его стороной, поэтому ему пришлось лечиться в госпитале особо опасных инфекций. Хубиев также поблагодарил врачей за трепетное отношение к каждому пациенту
Фото: gazeta.kbpravda.ru
Заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Марат Хубиев заразился коронавирусом и был госпитализирован.
Информацию о заболевании вице-премьера РИА Новости подтвердили в Министерстве здравоохранения республики.
Позже сам чиновник написал в Instagram, что болезнь не обошла его стороной, поэтому ему пришлось лечиться в госпитале особо опасных инфекций. Хубиев также поблагодарил врачей за трепетное отношение к каждому пациенту.
По состоянию на 5 июля в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 5204 случаев заражения COVID-19. Скончались от болезни 56 человек.