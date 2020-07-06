06 июля 00:36
Минтранс предложит россиянам инвестировать свои деньги в дорожную инфраструктуру
Власти могут предложить россиянам вложить свои средства в строительство дорожной инфраструктуры. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что вопрос о привлечении инвестиций за счет граждан обсуждался на координационном совете
Власти могут предложить россиянам вложить свои средства в строительство дорожной инфраструктуры. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что вопрос о привлечении инвестиций за счет граждан обсуждался на координационном совете. Инвестировать в строительство дорог россиянам предложат в виде приобретения инфраструктурных облигаций.
Евгений Дитрих отметил, что такие механизмы уже давно использует Министерство строительства и ЖКХ.
«Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов», - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.
Сейчас Минтранс прорабатывает разные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры и представит их правительству в июле.