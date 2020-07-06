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Экономика
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06 июля 00:36

Минтранс предложит россиянам инвестировать свои деньги в дорожную инфраструктуру

Власти могут предложить россиянам вложить свои средства в строительство дорожной инфраструктуры. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что вопрос о привлечении инвестиций за счет граждан обсуждался на координационном совете

Минтранс предложит россиянам инвестировать свои деньги в дорожную инфраструктуру

Власти могут предложить россиянам вложить свои средства в строительство дорожной инфраструктуры. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что вопрос о привлечении инвестиций за счет граждан обсуждался на координационном совете. Инвестировать в строительство дорог россиянам предложат в виде приобретения инфраструктурных облигаций.

Евгений Дитрих отметил, что такие механизмы уже давно использует Министерство строительства и ЖКХ.

«Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов», - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.

Сейчас Минтранс прорабатывает разные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры и представит их правительству в июле.

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