05 июля 15:57
В Красноярском крае ураганный ветер разрушил палаточный лагерь. Один человек погиб
В Красноярском крае на озере Маслеево ураганный ветер, который сопровождался грозой, обрушил палаточный лагерь и повалил десятки деревьев. В результате происшествия погиб один человек, пятеро получили ранения
Фото: Газета.ru
В Красноярском крае на озере Маслеево ураганный ветер, который сопровождался грозой, обрушил палаточный лагерь и повалил десятки деревьев. В результате происшествия погиб один человек, пятеро получили ранения.
По данным регионального управления МЧС, в ночь на 5 июля в Дзержинском районе началась гроза и сильный ветер, который повалил десятки деревьев на берегу озера Маслеево.
Во время урагана на берегу озера в палатках спали туристы. Деревья упали на палатки и автомобили отдыхающих. Пострадали около 20 машин, десять палаток и пять человек, в том числе 14-летний подросток. Также сообщается об одном погибшем.