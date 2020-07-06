06 июля 00:04
Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Музыкант написал, что «мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее» и добавил, что собирается баллотироваться на пост главы Белого дома
Популярный американский рэпер Канье Уэст объявил о своем намерении побороться за пост президента США. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Музыкант написал, что «мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее» и добавил, что собирается баллотироваться на пост главы Белого дома.
Стоит отметить, что в этом году рэпер уже не сможет принять участие в президентских выборах, так как сроки регистрации кандидатов уже истекли.
Между тем, основатель компаний PayPal, Tesla и SpaceX Илон Маск уже написал, что готов поддержать Канье Уэста в реализации его политических амбиций.
Канье Уэст в 2015 году уже заявлял о намерении выдвигаться на пост президента, однако тогда избирательную кампанию он так и не начал.