В Австрии нашли убитым выходца из Чечни и экс-сотрудника «министерства безопасности Ичкерии»
В пригороде Вены нашли убитым выходца из Чеченской республики Мамихана Умарова, известного также под именем Анзор. Он скончался в результате выстрела в голову
В пригороде Вены нашли убитым выходца из Чеченской республики Мамихана Умарова, известного также под именем Анзор. Он скончался в результате выстрела в голову.
Портал «Кавказ.Реалии» сообщает, что Мамихан Умаров называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Ранее он обратился к властям Вены за получением политического убежища.
Убийство Умарова произошло около торгового центра G3. По данным австрийской полиции, подозреваемый в убийстве передвигался на автомобиле серебристого цвета. Задержали его уже в городе Линце.
В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве Умарова является выходцем из Чечни, а само преступление может быть заказным. Издание OE24 сообщает, что убитый мог быть политическим оппонентом Рамзана Кадырова.