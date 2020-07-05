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05 июля 12:12

В России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 6 736 человек

По данным оперативного штаба по контролю за распространением болезни, за прошедшие сутки скончались 134 человека с подтвержденным коронавирусом. Всего в стране от COVID-19 скончались более 10 тысяч человек

В России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 6 736 человек
Фото: ТАСС

В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 681 251 человека. За прошедшие сутки выявили 6 736 заболевших.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением болезни, за прошедшие сутки скончались 134 человека с подтвержденным коронавирусом. Всего в стране от COVID-19 скончались более 10 тысяч человек.

В Москве выявили 650 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области - 287, в Петербурге - 275, в Нижегородской области - 217, в Свердловской области - 266, в ХМАО - 272, в Иркутской области - 241.

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