05 июля 12:12
В России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 6 736 человек
По данным оперативного штаба по контролю за распространением болезни, за прошедшие сутки скончались 134 человека с подтвержденным коронавирусом. Всего в стране от COVID-19 скончались более 10 тысяч человек
Фото: ТАСС
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 681 251 человека. За прошедшие сутки выявили 6 736 заболевших.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением болезни, за прошедшие сутки скончались 134 человека с подтвержденным коронавирусом. Всего в стране от COVID-19 скончались более 10 тысяч человек.
В Москве выявили 650 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области - 287, в Петербурге - 275, в Нижегородской области - 217, в Свердловской области - 266, в ХМАО - 272, в Иркутской области - 241.