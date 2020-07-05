Самостоятельно вернувшихся из-за границы россиян попросили вернуть материальную помощь
Граждан, которые во время пандемии коронавируса самостоятельно вернулись домой и вовремя не уведомили о своем прибытии власти, попросили перечислить обратно выплаченные им из бюджета деньги во время прибывания за границей
Российских граждан, которые во время пандемии коронавируса самостоятельно вернулись домой и вовремя не уведомили о своем прибытии власти, попросили перечислить обратно выплаченные им из бюджета деньги во время прибывания за границей. Соответствующее уведомление россияне получили от МИД России в свои личные кабинете на портале «Госуслуги».
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, гражданам были излишне перечислены бюджетные средства, сообщает РБК.
Ведомство просит вернувшимся из-за границы гражданам вернуть деньги в течение пяти рабочих дней с момента получения подобных сообщений.
Напомним, что в связи пандемией коронавируса российские власти в конце марта приостановили международное авиасообщение, в результате чего тысячи россиян застряли в разных странах. МИД организовал вывозные рейсы, а правительство выделило гражданам материальную помощь, чтобы они смогли оплатить жилье за границей и купить необходимые товары.