Турагентства сообщили о росте цен на отели Крыма и Краснодарского края на 50-100%
Сотрудники туристических агентств сообщили о повышении цен на проживание в отелях Краснодарского края и Крыма на 50-100% в связи с высоким спросом на фоне закрытия границ из-за пандемии коронавируса
Сотрудники туристических агентств сообщили о повышении цен на проживание в отелях Краснодарского края и Крыма на 50-100% в связи с высоким спросом на фоне закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
В Крыму цены выросли сразу на 100% за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет «заламывать» ценник, сообщил руководитель сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
В объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» сообщили, что популярные среди туристов отели категории 4-5 «звезд» в Большом Сочи подорожали на 50-100%, а менее популярные - на 30%.
В свою очередь представитель туроператора «Интурист» рассказал, что из-за высокого спроса в популярных отелях стало сложно забронировать номера - для этого требуется повторное подтверждение.
Рост цен на проживание в российских гостиницах участники туристического рынка объясняют пандемией коронавируса и невозможностью поехать на отдых за границу. Кроме того, привыкшие к заграничному комфорту туристы не хотят бронировать жилье в частном секторе, поэтому спрос на хорошие гостиницы повышается.
Между тем, крымские власти опровергли данные турагентств о резком подорожании гостиниц. Глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк заявил в беседе с ТАСС, что цены на отели поднялись в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом.