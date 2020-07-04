Полиция задержала около здания ФСБ участников акции в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой
В Москве около здания ФСБ России на Лубянке прошли одиночные пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма за высказанное мнение о теракте в УФСБ по Архангельской области
В Москве около здания ФСБ России на Лубянке прошли одиночные пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма за высказанное мнение о теракте в УФСБ по Архангельской области. Ранее стало известно, что гособвинение запросило для нее 6 лет лишения свободы.
В одиночных пикетах приняли участие около 40 человек, большинство из которых сотрудники СМИ. Участники акции протеста держали в руках плакаты с надписью «Руки прочь от Светланы Прокопьевой». Полицейские задержали 16 человек.
Среди задержанных корреспондент «Новой газеты» Илья Азар, журналистка «Медузы» Кристина Сафонова, журналисты издания «7х7» Софья Крапоткина и Максим Поляков, пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин, редактор «Таких дел» Артем Беседин.
Напомним, что по закону одиночные пикеты можно проводить без согласования с властями, однако силовики считают такой вид протеста массовым мероприятием, проводить которые без разрешения запрещено.