Следователя по делу «Кировлеса» задержали за взятку в особо крупном размере
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали старшего следователя по особо важным делам СКР Руслана Миниахметова, который среди прочих вел громкое дело «Кировлеса»
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали старшего следователя по особо важным делам СКР Руслана Миниахметова, который среди прочих вел громкое дело «Кировлеса».
По данным «Коммерсанта», Руслан Миниахметов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Дело было возбуждено лично председателем СКР Александром Бастрыкиным.
Согласно материалам следствия, Миниахметов получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятку в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя.
Руслан Миниахметов занимался расследованием уголовного дела в отношении бывшего начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова, дела бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также громкого дела «Кировлеса», фигурантом которого был оппозиционер Алексей Навальный.