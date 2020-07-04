Демографа, усомнившегося в достоверности официальных данных по коронавирусу, уволили из Росстата
Демограф и советник в Росстате Алексей Ракша уволен с занимаемой должности после того, как публично усомнился в достоверности официальной статистики по числу умерших от коронавируса
Демограф и советник в Росстате Алексей Ракша уволен с занимаемой должности после того, как публично усомнился в достоверности официальной статистики по числу умерших от коронавируса.
В Facebook Ракша написал: «Моя работа в Росстате завершена. Идея не моя и не Росстата. Принимаю предложения, ищу варианты».
Ранее демограф прокомментировал изданию «Медуза» возможные манипуляции со статистикой смертности от коронавируса и участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших от COVID-19.
Кроме того, в беседе с The New York Times специалист сообщил, что в Москве 70% смертельных случаев заболевания коронавируса не попадают в статистику, так как в качестве причины смерти указывают основную болезнь пациента, которая обострилась на фоне коронавирусной инфекции.