Замглавы Минобрнауки задержали по делу об афере на 40 млн рублей
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы Минобрнауки статс-секретаря Марину Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы Минобрнауки статс-секретаря Марину Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова.
Оба чиновника задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по делу об афере на 40 миллионов рублей (статья «Мошенничество»).
Согласно материалам следствия, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив денежные средства из государственного бюджета, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ.
По факту контрактные работы не были выполнены в полном объеме, а заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник Марины Лукашевич, который занимал руководящую должность в ведомстве.
Причиненный государственной казне ущерб оценили в 40 млн рублей.