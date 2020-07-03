Центробанк опубликовал пост об изъятии у населения денег в годы ВОВ и вызвал панику среди россиян
Уентробанк России разместил в своем аккаунте в Facebook публикацию, в которой рассказывалось о блокировке вкладов граждан в банках, дополнительном налогообложении и изъятии средств населения во время Великой Отечественной войны
Центробанк России разместил в своем аккаунте в Facebook публикацию, в которой рассказывалось о блокировке вкладов граждан в банках, дополнительном налогообложении и изъятии средств населения во время Великой Отечественной войны. Позже этот пост удалили из-за «легкой паники» среди пользователей соцсети в комментариях.
В статье говорилось о том, что в годы ВОВ власти «мобилизовали средства населения», чтобы пополнить бюджет и ограничить денежную эмиссию — то есть включенный на полную мощность печатный станок». В первые дни войны было ограничено снятие наличных со вкладов, был введен военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги. Отпуска были отменены, а компенсация за них перечислялась на вклады и также была заморожена. В разгар войны – в 1943 году – государственный бюджет изъял у населения доходов больше, чем фактически на него израсходовал.
Пользователи Facebook обвинили Банк России в нагнетании обстановки, из-за чего россияне могут испугаться «намека» и забрать свои деньги со вкладов.
Администраторы аккаунта ЦБ РФ сначала пытались объяснить подписчикам, что регулятор просто рассказывает об исторических фактах в связи с 75-летием победы в ВОВ, но в итоге пост об изъятии денег населения пришлось удались.