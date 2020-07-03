Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию РФ
Президент Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками». Официально поправки к Основному закону страны, за которые проголосовало большинство россиян, вступят в силу 4 июля
Президент Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками». Официально поправки к Основному закону страны, за которые проголосовало большинство россиян, вступят в силу 4 июля.
3 июля Центризбирком утвердил окончательные результаты всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции РФ. По данным комиссии, поправки поддержали 77,92% избирателей, а 21,27% проголосовали против.
В Чеченской республике, Туве и полуострове Крым поправки поддержали более 90%, а в Ненецком АО, напротив, большинство граждан проголосовали против изменения Конституции.
Напомним, что ключевой поправкой стало обнуление президентских сроков Владимира Путина. При этом избирателям предлагалось проголосовать сразу за весь пакет поправок.