03 июля 15:05
Несколько сотрудников московских музеев заразились коронавирусом после возобновления работы
В Москве в нескольких музеях зафиксированы локальные вспышки коронавируса после снятия ограничений на работу учреждений культуры. Вирус подхватили по три-четыре сотрудника каждого музея
В Москве в нескольких музеях зафиксированы локальные вспышки коронавируса после снятия ограничений на работу учреждений культуры. Вирус подхватили по три-четыре сотрудника каждого музея.
Руководитель управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антон Горянов сообщил «Интерфаксу», что музеи, в которых выявили заразившихся сотрудников, решили не закрывать.
«Такой риск [закрытия] всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению», - отметил Горянов.
В Департаменте культуры Москвы заявили РБК, что у них нет информации о заражении коронавирусом сотрудников нескольких музеев.