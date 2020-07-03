Диспетчера ростовского аэропорта уволили после инцидента с опасным сближением двух самолетов
Комиссия детально разобралась в случившемся и выяснила причину халатности сотрудников. В ходе проверки выяснилось, что диспетчеры «проспали» сближение лайнеров из-за того, что разговаривали на посту на посторонние темы
Диспетчера аэропорта Ростова-на-Дону, который допустил инцидент с опасным сближением двух пассажирских лайнеров, уволили с занимаемой должности.
Telegram-канал «112» сообщает, что комиссия детально разобралась в случившемся и выяснила причину халатности сотрудников. В ходе проверки выяснилось, что диспетчеры «проспали» сближение лайнеров из-за того, что разговаривали на посту на посторонние темы.
Пилоты самолета авиакомпании S7 рассказали, что когда у них сработала система TCAS, они не могли доложить об этом диспетчерам, так как эфир был занят докладом конфликтующего борта. Командир экипажа самолета Airbus-320 Вячеслав Тараскин добавил, что визуальный контакт был установлен в момент начала отворота с трассы.
Авиационные власти намерены поставить вопрос о соответствии занимаемой должности старшего диспетчера смены, который не смог организовать работу должным образом.
Напомним, что в небе над Ростовом-на-Дону вылетевший в Москву самолет авиакомпании S7 едва не столкнулся с Boeing 777 компании Emirates Airlines, который совершал рейс из Осло в Дубай. Диспетчеры не сразу заметили опасное сближение самолетов, однако экипажам чудом удалось избежать катастрофы.