Ространснадзор сообщил о нарушении аэропортами и авиакомпаниями требований противовирусной безопасности
Ространснадзор за три недели выявил 518 нарушений противоэпидемических рекомендаций сотрудниками аэропортов и авиакомпаний. Основным нарушением стал отказ пассажиров от ношения защитных масок и перчаток
Ространснадзор за три недели выявил 518 нарушений противоэпидемических рекомендаций сотрудниками аэропортов и авиакомпаний. Основным нарушением стал отказ пассажиров от ношения защитных масок и перчаток.
Сотрудники Госавианадзора с 1 по 24 июня провели проверку в 134 аэропортах и 409 самолетах. В ходе проверки выяснилось, что многие пассажиры, сотрудники авиакомпаний и аэропортов не носят защитные маски и перчатки. Также не во всех аэропортах производится замер температуры тела пассажиров при входе в аэропорт и при посадке в самолет.
Уборка с использованием дезинфекторов проводится нерегулярно, а «Домодедово» не информировал пассажиров по громкой связи о необходимости пользоваться масками и перчатками. Помимо этого, на входе в аэропорты работают не все рамки досмотра, что провоцирует создание очередей, а пассажиры при этом далеко не всегда соблюдают социальную дистанцию.
Регулярный мониторинг не проводят авиакомпании «Победа», S7, «Азимут» и Nord Star. При этом они исполняют остальные требования, сообщает «КоммерсантЪ».