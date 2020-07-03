Член Мосгоризбиркома заявила, что итоги голосования по поправкам не имеют юридической силы
Член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса от КПРФ Людмила Синельщикова заявила, что состоявшееся в столице голосование по поправкам к Конституции «не имеет юридической силы»
Член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса от КПРФ Людмила Синельщикова заявила, что состоявшееся в столице голосование по поправкам к Конституции «не имеет юридической силы».
Проведенное голосование не соответствует законодательству РФ о референдуме, а потому «является суррогатом референдума», говорится в особом мнении Синельщиковой к протоколу столичного избиркома об итогах голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Член Мосгоризбиркома также отметила, что «в действующих нормативных актах нет ни слова о процедуре агитации, поэтому она велась однобоко, причем органами власти, которые такую агитацию вести не вправе», а сами поправки к Основному закону были представлены на общенародное голосование без необходимой проработки и обсуждения, сообщает Znak.com.
По данным Центризбиркома, поправки к Конституции поддержали 57,7 млн россиян (77,92% от числа проголосовавших), против высказались 15,7 млн (21,27% от числа проголосовавших).