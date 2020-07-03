03 июля 13:53
День принятия поправок к Конституции РФ предложили сделать выходным днем
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова (фракция «Справедливая Россия») предложила перенести День Конституции с 12 декабря на 1 июля. В перспективе 1 июля может стать выходным днем
Фото: rusdialog.ru
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова (фракция «Справедливая Россия») предложила перенести День Конституции с 12 декабря на 1 июля. В перспективе 1 июля может стать выходным днем.
Ольга Епифанова считает, что финальный день голосования по поправкам в Конституцию – 1 июля - «запомнится всем, кто принял участие в голосовании».
«Когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад. Было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником», - заявила вице-спикер, слова которой приводит РА Новости.
Напомним, что первая Конституция России была принята 12 декабря 1993 года. До 2005 года этот день был официальным выходным.