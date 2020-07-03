03 июля 12:59
В Кремле сообщили о ведении переговоров с иностранными государствами об открытии границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сейчас Москва действительно ведет переговоры по данному вопросу с некоторыми государствами. Какими именно, не уточняется
Российские власти ведут переговоры с другими странами по вопросу открытия границ, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что сейчас Москва действительно ведет переговоры по данному вопросу с некоторыми государствами. Какими именно, не уточняется.
Одновременно с этим г-н Песков отметил, что никаких конкретных решений по данному вопросу пока не принималось.
Напомним, что пока Россия не входит в число стран, гражданам которых разрешается посещать Евросоюз. В свою очередь российские авиационные власти продлили запрет не осуществление международных рейсов до 1 августа.