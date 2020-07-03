Прокуратура запросила для журналистки Светланы Прокопьевой 6 лет колонии
Гособвинение попросило суд приговорить псковскую журналистку Светлану Прокопьеву к 6 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Также прокуратура просил запретить ей заниматься журналистикой в течение 4 лет
Гособвинение попросило суд приговорить псковскую журналистку Светлану Прокопьеву к 6 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Также прокуратура просил запретить ей заниматься журналистикой в течение 4 лет.
Гособвинитель в суде заявил, что такое наказание Прокопьева должна понести такое наказание, поскольку «заведомо зная, что взрыв в Архангельске был терактом, формировала у массовой аудитории мнения о признании идеологии и практики терроризма правильной», сообщает «Псковская губерния».
Уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено по факту ее слов, сказанных в авторской программе на радио «Эхо Москвы в Пскове», которая была посвящена теракту в здании УФСБ по Архангельской области. Журналистка выразила мнение, что государство своими репрессивными действиями само провоцирует граждан на такие действия.
Светлану Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Сама она считает, что ее уголовное дело стало местью обиженных сотрудников ФСБ на ее слова.
В защиту Светланы Прокопьевой выступили многие журналисты, которые возмущены уголовным преследованием журналистки за ее мнение и профессиональную деятельность.