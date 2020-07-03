Издание Doxa сообщило о планах уволить из ВШЭ оппозиционно настроенных преподавателей
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) собирается сократить 22 преподавательские ставки на факультете гуманитарных наук в связи с объединением школ философии и культурологи
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) собирается сократить 22 преподавательские ставки на факультете гуманитарных наук в связи с объединением школ философии и культурологи. Студенческое издание Doxa сообщает, что сократить собираются оппозиционно настроенных преподавателей вуза.
Старший преподаватель Школы философии ВШЭ Виктор Горбатов сообщил изданию, что его самого и других оппозиционно настроенных преподавателей внесли в список «неблагонадежных» сотрудников, которые в первую очередь попадут под сокращение.
Горбатов сообщил, что руководство посоветовало ему «не высовываться». В противном случае к концу его в «вышке» не будет. Преподаватель также добавил, что в список «неблагонадежных» включили его коллег, которые ранее подписывали открытые письма в поддержку политзаключенных.
Директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров заявил РБК, что руководство вуза не ведет «никаких черных списков» преподавателей, которым грозит увольнение.