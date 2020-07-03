Российских чиновников обяжут выучить русский язык
Российских чиновников обяжут выучить правила и нормы литературного русского языка. Знание родной речи будет учитываться при назначении на государственные должности
Российских чиновников обяжут выучить правила и нормы литературного русского языка. Знание родной речи будет учитываться при назначении на государственные должности.
Законопроект по контролю соблюдения этих нововведений по поручению президента Владимир Путина готовит Министерство труда. Этот документ планируется внести на рассмотрение Госдумы до 15 сентября, сообщают «Известия».
Многие депутаты Госдумы уже поддержали данную инициативу. Например, в «Справедливой России» отметили, что хорошее знание русского языка является признаком высокой культуры человека, а чиновник обязан быть образованным и культурным.
В свою очередь зампред фракции КПРФ Валентина Шурчанова отметила, что проблема заключается также в бюрократизации языка чиновников. «Читаешь и понять невозможно, что хотел сказать тот или иной чиновник», - заявила депутат. С ней согласна и председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова. Эксперт отметила, что сложный бюрократический язык порождает проблемы с трактованием законов.