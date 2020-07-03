03 июля 11:42
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло на 6 718 человек
В России за прошедшие сутки выявили 6 718 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 667 883 человек, из которых выздоровели уже 437 893 человека
В России за прошедшие сутки выявили 6 718 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 667 883 человек, из которых выздоровели уже 437 893 человека.
За сутки в разных регионах скончались 176 человек (всего умерших 9 859 человек).
В Москве зарегистрировали 659 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 298, в Санкт-Петербурге – 263, в Нижегородской области – 229, в Свердловской области – 227, в Ханты-Мансийском АО – 271, в Иркутской области – 249.