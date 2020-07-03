03 июля 11:34
Врио главы НАО отказался объединяться с Архангельской областью из-за протестов граждан
Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал об окончательном отказе региона объединяться с Архангельской областью из-за протеста местных жителей. Об этом чиновник заявил после подведения итогов голосования по поправкам к Конституции РФ
Фото: narianmar.bezformata.com
Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал об окончательном отказе региона объединяться с Архангельской областью из-за протеста местных жителей. Об этом чиновник заявил после подведения итогов голосования по поправкам к Конституции РФ.
Напомним, что НАО стал единственным регионом страны, в котором большинство проголосовало против поправок. Региональные власти объяснили протестное голосование местных жителей местью за решение федерального центра объединить НАО и Архангельскую область вопреки мнению граждан.
Г-н Бездудный заявил, что окончательное решение об отказе объединяться было принято еще в мае и с голосованием по поправкам не связано.