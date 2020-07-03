Московский суд продлил до августа арест основателя паблика «Омбудсмен полиции»
Бывший сотрудник полиции Владимир Воронцов был арестован в начале мая по обвинению в двух эпизодах вымогательства в обмен на нераспространение компрометирующей информации, а также в изготовлении порнографических материалов
Дорогомиловский райсуд Москвы продлил срок ареста основателю популярного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову до 6 августа.
Бывший сотрудник полиции Владимир Воронцов был арестован в начале мая по обвинению в двух эпизодах вымогательства в обмен на нераспространение компрометирующей информации, а также в изготовлении порнографических материалов.
«Омбудсмен полиции» своей вины не признает и связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью. Отметим, что паблик неоднократно публиковал информацию о нарушении прав сотрудников полиции и жертвах полицейского произвола.
«КоммерсантЪ» сообщает, что после ареста Воронцова руководство МВД призывало сотрудников признаться в «сливе» паблику «Омбудсмен полиции» информации о работе ведомства.