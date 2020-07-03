В Москве у председателя УИК №2985 выявили коронавирус, но участок закрывать не стали
В Москве у председателя участковой избирательной комиссии № 2985 Ольги Ворохобко во время голосования по поправкам в Конституцию обнаружили коронавирус. Власти решили работу этого УИК не приостанавливать
В Москве у председателя участковой избирательной комиссии № 2985 Ольги Ворохобко во время голосования по поправкам в Конституцию обнаружили коронавирус. Власти решили работу этого УИК не приостанавливать, поэтому избиратели продолжили приходить на участок и голосовать.
Член территориальной избирательной комиссии (ТИК) района Северное Тушино Егор Шатов рассказал «Дождю», что члены УИК тестировались на COVID-19 27 и 28 июня, то есть на третий и четвертый день голосования по поправкам к Конституции РФ. Ольга Ворохобко узнала о своем положительном тесте только 1 июля, после чего изолировалась. Даже в финальный день голосования участок 2985 закрывать не стали, хотя председатель комиссии контактировала с коллегами уже будучи носителем вируса.
Избиркомы Северного Тушино ушли на карантин только после завершения голосования. Егор Шатов добавил, что сам сейчас находится на карантине.
Напомним, что ранее сотни членов УИК отказались участвовать в проведении голосования по поправкам к Конституции во время пандемии коронавируса и требовали от главы ЦИК провести масштабное тестирование среди сотрудников избиркома, однако получили отказ.
Ранее также сообщалось о положительных тестах на коронавирус у 30 сотрудников избиркомов в Алтайском крае и Омской области.