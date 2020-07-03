Журналисты ВВС вынесли свои бюллетени с избирательных участков, а их обвинили в подделке документов
Пятеро корреспондентов «Русской службы ВВС» во время голосования по поправкам к Конституции РФ в качестве эксперимента вынесли свои бюллетени с московских избирательных участков
Пятеро корреспондентов «Русской службы ВВС» во время голосования по поправкам к Конституции РФ в качестве эксперимента вынесли свои бюллетени с московских избирательных участков. При этом в трех случаях в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий (УИК) информация о нехватке бюллетеней отражена не была.
В протоколах УИК нет граф для вынесенных бюллетеней, но если это произошло, в документах должно быть указано, что число бюллетеней в урнах для голосования меньше количества выданных бюллетеней.
Эксперимент показал, что на избирательных участках № 43, 2145 и 2748 в протоколах УИК факт выноса бюллетеней не был отмечен. В итоговых протоколах количество выданных бюллетеней совпадает с количеством бюллетеней в урнах. При этом в двух случаях из трех члены комиссии видели, как журналисты выносили бюллетени, сообщает ВВС. На участках № 31 и 2240 сведения о вынесенных бюллетенях отразили в итоговых протоколах.
Отсутствие информации о вынесенных бюллетенях в протоколах говорит о том, что итоговый документ о результатах выборов на конкретном участке недостоверен, а действия сотрудников УИК могут содержать признаки фальсификации итогов голосования, что предполагает уголовную ответственность.
В Мосгоризбиркоме заявили, что на указанных избирательных участках данные о количестве бюллетеней соответствуют действительности, а неучтенных или утраченных бюллетеней выявлено не было. В столичной комиссии предположили, что журналисты ВВС подделали бюллетени для голосования. В ответ участники эксперимента опубликовали в Twitter вынесенные бюллетени, на которых имеются печать и подпись УИК.