03 июля 08:06
В Самарской области эвакуировали целый поселок из-за незаконной врезки в газопровод
В Самарской области из села Верхняя Подстепновка эвакуировали 1 тысячу 640 человек из-за повреждения газопровода в результате незаконной врезки. В управлении МЧС по области сообщили, что жителей поселка разместят в ближайших населенных пунктах
Фото: moskva.bezformata.com
В Самарской области из села Верхняя Подстепновка эвакуировали 1 тысячу 640 человек из-за повреждения газопровода в результате незаконной врезки.
В управлении МЧС по области сообщили, что жителей поселка разместят в ближайших населенных пунктах.
Днем 2 июля во время ремонта аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления в муниципальном районе Волжский. Местные власти решили эвакуировать граждан в целях безопасности.