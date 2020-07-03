Russia Today потребовал от Навального и Соболь по 500 тысяч рублей за расследование о накрутках просмотров
Государственный телеканал Russia Today (АНО «ТВ-Новости») потребовал от оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и редакции Znak.com удалить публикации о накрутках просмотров роликов RT на портале YouTube
Государственный телеканал Russia Today (АНО «ТВ-Новости») потребовал от оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и редакции Znak.com удалить публикации о накрутках просмотров роликов RT на портале YouTube, опубликовать решение суда о признании информации недостоверной и выплатить истцу по 500 тысяч рублей с каждой стороны.
Телеканал также требует запретить распространение данной информации на территории Росии.
Согласно судебному иску, Russia Today оспаривает несколько фраз, сказанных Любовью Соболь в ролике на YouTube, а также основанные на этом видео публикации в блоге Навального и на сайте Znak.com. Так, истец требует опровергнуть заявления Соболь, что «Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника - президента Владимира Путина», что телеканал «не смотрит практически никто», что RT использует «чудовищную накрутку» и «фантастические бюджеты, которые уходят в карман». Телеканалу также не понравилось заявление юриста ФБК о «фальсификации и покупке комментариев», в том числе «накрутке через порно-сайты» и т. п.
Всего Russia Today требует опровергнуть 12 заявлений Соболь, 13 заявлений Навального и три фрагмента в заметке Znak.com о выступлении Соболь, включая заголовок публикации.