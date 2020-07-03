Московская полиция назначила виноватого за одинаковые нагрудные жетоны сотрудников МВД
Согласно законодательству, номера на жетонах должны быть уникальными, а делать их дубликаты запрещено. Оппозиционеры предположили, что полицейским теперь выдают одинаковые «бляхи прикрытия», чтобы их личности нельзя было установить
Руководство ГУ МВД по Москве объявило взыскание командиру роты 2-го оперативного полка полиции из-за одинаковых номеров на жетонах двух сотрудников, которые в конце мая задерживали участников одиночных пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара.
В полиции сообщили, что провели служебную проверку и установили факт нарушения положения о нагрудном знаке сотрудника МВД. Командиру роты объявили взыскание, а с сотрудниками подразделения «провели профилактическую работу», сообщает Znak.com.
Напомним, что в конце мая в центре Москвы прошла серия пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, которого арестовали на 15 суток за одиночный пикет с требованием освободить основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На фотографиях с задержания видно, что как минимум два сотрудника полиции носят нагрудные жетоны с одинаковыми номерами.
Согласно законодательству, номера на жетонах должны быть уникальными, а делать их дубликаты запрещено. Оппозиционеры предположили, что полицейским теперь выдают одинаковые «бляхи прикрытия», чтобы их личности нельзя было установить в случае превышения полномочий с их стороны.