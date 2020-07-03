Управделами президента РФ потратит 20 млн рублей на ремонт квартиры в Хельсинки
Согласно госконтракту, победитель тендера должен провести полный комплекс ремонтных работ, в том числе заменить полы, покрасить стены и потолки, поменять электропроводку, установить новую сантехнику и окна. Контракт достался финской компании Vemox Oy
Подведомственное Управделами президента России ФГУП «Госзагрансобсвенность» потратит более 20 млн рублей на ремонт квартиры в Хельсинки.
Согласно госконтракту, победитель тендера должен провести полный комплекс ремонтных работ, в том числе заменить полы, покрасить стены и потолки, поменять электропроводку, установить новую сантехнику и окна. Контракт достался финской компании Vemox Oy.
Статус квартиры в Хельсинки, в которой будет проведен ремонт за государственный счет, не уточняется. Известно только, что площадь объекта составляет 229 кв.м.
В 2019 году ФГУП «Госзагрансобсвенность» потратило на обслуживание российской недвижимости за границей 238 млн рублей. Только на ремонт здания представительства РИА Новости в Великобритании из бюджета ушло 100 млн рублей.