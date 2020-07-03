В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за заражения коронавирусом гостей на свадьбе
В Свердловской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту массового заражения коронавирусной инфекцией гостей на свадьбе в городе Камышлов
В Свердловской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту массового заражения коронавирусной инфекцией гостей на свадьбе в городе Камышлов. Дело заведено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным «Интерфакса», одна из заразившихся женщин скончалась от COVID-19.
26 апреля в Камышлове сыграли свадьбу дочери пастыря Церкви евангельских христиан-баптистов, которая работает в местной «скорой помощи». Умершая женщина также работала в больнице. После свадьбы положительные результаты анализов на COVID-19 получили 28 человек.
Отметим, что в конце апреля еще действовало большинство ограничений, введенных властями регионов в связи с пандемией коронавируса. Одно из ограничений касалось проведения массовых мероприятий.
Пастырь Андрей Классенв свою очередь заявил, что организаторы свадьбы не сделали ничего плохого, а «если господь взял нас к себе, значит, так и должно быть».