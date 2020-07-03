СКР начал проверку по факту нападения на журналиста «Медиазоны» на избирательном участке
Следственный комитет РФ начал проверку по факту нападения на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге. Напомним, что сотрудники полиции при попытке вывести представителя СМИ с участка сломали ему руку
Следственный комитет РФ начал проверку по факту нападения на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге. Напомним, что сотрудники полиции при попытке вывести представителя СМИ с участка сломали ему руку.
«Апология протеста» со ссылкой на адвоката Ольгу Карачеву сообщает, что журналиста осмотрел судебно-медицинский эксперт, который должен определить степень тяжести вреда, нанесенного его здоровью.
Также сообщается, что бюллетени из переносной урны на этом избирательном участке признаны недействительными и аннулированы.
Напомним, что 30 июня (шестой день голосования по поправкам к Конституции) Давид Френкел прибыл на участок №2191 для проверки информации о нарушении избирательного законодательства. Когда спецкорр попросил членов избиркома представиться, один из сотрудников полиции скрутил его, положил на пол и на глазах у всех сломал ему руку. На многочисленных видеозаписях этого эпизода видно, что применение силы было необоснованным и чрезмерным.
В больнице Френкелю диагностированы перелом плечевой кости и повреждение лучевого нерва. При этом в полиции применение силы к журналисту отрицали, а провластные СМИ обвинили его в провокации.