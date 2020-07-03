В Минфине РФ оценили потери бюджета из-за пандемии коронавируса в триллион рублей
Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев подсчитал потери российского бюджета из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений. Экономист подсчитал, что бюджет страны не получил более одного триллиона рублей
Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев подсчитал потери российского бюджета из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений. Экономист подсчитал, что бюджет страны не получил более одного триллиона рублей.
В такую сумму Владимир Колычев оценил снижение ненефтегазовых доходов федерального бюджета в связи с коронавирусом из-за падения экономической активности.
Чиновник отметил, что динамика поступления доходов бюджета оказалась лучше плановой. Этому способствовала сделка по покупке правительством РФ контрольного пакета Сбербанка у Центробанка. По итогам это сделки 75% прибыли регулятора пойдет в государственный бюджет.
Пакет антикризисных мер Колычев оценил в 4 триллиона рублей. В эту сумму входят затраты на укрепление системы здравоохранения, поддержку граждан и бизнеса, а также балансирование региональных бюджетов, сообщает ТАСС.