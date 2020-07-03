03 июля 01:35
Более 30 российских городов получат звание «Город трудовой доблести»
Партия власти предложиа включить в этот перечень Магнитогорск, Ижевск, Уфу, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи (Новгородской области)
Фото: magnitkacity.ru
Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили решение президента Владимира Путина присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 33 городам страны.
Академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков написал в Facebook, что в этом списке есть 20 городов, которые обсудили на заседании оргкомитета «Победа» с участием президента.
Ранее Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» расширить список городов, претендующих на звание «Город трудовой доблести». Партия власти предложиа включить в этот перечень Магнитогорск, Ижевск, Уфу, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи (Новгородской области).