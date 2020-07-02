В Подольске продолжились слушания по делу бывшего главы Серпуховского района. Александр Шестун потребовал оправдательный приговор
Сегодня в Подольском городском суде после почти трехмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновилось слушание дела бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна
Сегодня в Подольском городском суде после почти трехмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновилось слушание дела бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.
И седьмой день процесса складывался скомканно. Начало, запланированное на 11.00, отложилось в итоге почти до двух часов дня - долго ждали, пока привезут Шестуна. Потом возникли вопросы с допуском в зал заседаний прессы, но в итоге журналистам позволили присутствовать, хотя съемку запретили.
В ходе самого заседания продолжили заслушивать показания свидетелей.
Главный момент заседания - разбирательство по 289 статье (незаконное предпринимательство), одной из нескольких предъявленных Шестуну, и у которой истек срок давности. Бывший глава Серпуховского района настоял на рассмотрении дела по существу с вынесением оправдательного приговора, открытого процесса и отказался прекращать его по нереабилитирующим основаниям.
- Контраста с прошлыми заседаниями мы не заметили — к примеру, ходатайства о свидании Александра Вячеславовича с родственниками были традиционно отклонены, - рассказывают адвокаты Олег Белов и Мила Сметанина, представляющие интересы Шестуна. - Что же касается 289-й статьи, то в виду ее очевидной фэйковости, соглашаться с процессуальным прекращением посчитали нецелесообразным. Мы уверены, что доказательств участия нашего доверителя в незаконной предпринимательской деятельности не существует и отказались от этой подачки.
Следующее заседание назначено на 7 июля, 11 часов утра. Ожидается, что допрос Кривовой может занять весь судебный день.