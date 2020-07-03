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03 июля 00:31

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин призвал главу Центризбиркома подать в отставку

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин записал видеообращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции и призвал ее уйти в отставку

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин призвал главу Центризбиркома подать в отставку

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин записал видеообращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции и призвал ее уйти в отставку.

Илья Яшин напомнил, что перед выборами в Мосгордуму Элла Памфилова обещала ему провести честную кампанию и зарегистрировать всех независимых кандидатов. Но тогда большая часть независимых кандидатов не была допущена на выборы под предлогом высокого процента брака в подписных листах.

«В общем-то уже тогда я понял реальную цену ваших слов, потому что вместо выборов я отправился за решетку. Получилось, как в старом анекдоте: «Ну не шмогла я, не шмогла!». Однако проблема не в том, что вы не смогли. Проблема в том, что вы всех обманули. Причем врали с первого дня на своем посту. Вы говорили, что видите свою задачу в том, чтобы вернуть доверие граждан избирательной системе. И что в итоге?», - обратился к Памфиловой глава Красносельского района.

Илья Яшин заявил, что Элла Памфилова в 2018 году помогла Владимиру Путину провести безальтернативные выборы, не пустив на них представителей оппозиции. На выборах в Мосгордуму глава ЦИК прикрывала недопуск десятков независимых кандидатов в депутаты, а голосование по поправкам к Конституции стало пиком ее карьеры. «Путин обеспечивает себе вечное правление, переписывая под себя Конституцию. И вы ему в этом помогаете, став одним из ключевых участников этой позорной спецоперации. (…) Вы превратили голосование в настоящую карикатуру, а моя страна из-за вас ассоциируется с какой-то банановой республикой», - заявил Илья Яшин.

Мундеп отметил, что за обнуление президентских сроков Владимира Путина россияне голосовали в багажнике автомобилей, в подворотнях, на пеньках, в тележках из супермаркета, а на некоторых участках люди обнаруживали, что за них уже проголосовали. Никакого контроля за голосованием предусмотрено не было, а на тех немногочисленных участках, где граждане пытались организовать контроль, «им били по рукам, зачастую буквально».

Яшин также напомнил Памфиловой, что когда-то у нее были демократический взгляды, а сейчас ситуация изменилась. В этой связи мундеп просит главу Центризбиркома написать заявление об уходе, хотя позора с ее биографии и не смоет.

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