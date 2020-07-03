03 июля 00:12
В Москве-реке прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка
В Следственном комитете сообщили о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Убийство». В настоящее время оперативники устанавливают личности родителей ребенка. Причина смерти малыша пока не сообщается
В российской столице в Москве-реке около моста Лужники прохожие обнаружили тело новорожденного мальчика.
В Следственном комитете сообщили о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Убийство». В настоящее время оперативники устанавливают личности родителей ребенка. Причина смерти малыша пока не сообщается.
Прокуратура Москвы начала свою проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Столичный прокурор поручил установить все обстоятельства инцидента, а также проверить исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних.