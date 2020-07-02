Глава Центризбиркома вновь опровергла информацию о голосовании россиян на пеньках и лавочках
Глава Центризбиркома Элла Памфилова по-прежнему отказывается верить в то, что многим россиянам пришлось голосовать по поправкам к Конституции на лавочках, пеньках и т.д.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова по-прежнему отказывается верить в то, что многим россиянам пришлось голосовать по поправкам к Конституции на лавочках, пеньках, в багажниках автомобилей, кузовах газелей и т.д.
В эфире государственного телеканала «Россия 1» Элла Памфилова вновь заявила, что таких фактов зафиксировано не было, хотя интернет пестрит фотодоказательствами голосования в полевых условиях.
«У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули… Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть», - заявила Элла Памфилова.
Одновременно с этим глава ЦИК заявила, что, например, на парламентских выборах в Великобритании голосовали «в пивнушках, в контейнерах каких-то, в химчистках».
В свою очередь в Кремле заявили, что голосование на пеньках и лавочках - это «не вопрос антуража», который никак не влияет на право граждан на волеизъявление.