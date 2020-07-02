02 июля 17:29
Военного эксперта, писавшего о наемниках из ЧВК «Вагнер», признали виновным в госизмене
Согласно материалам следствия, Владимир Неелов за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме сведения о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России
Фото: sanktpeterburg.bezformata.com
Санкт-Петербургский горсуд признал военного эксперта Владимира Неелова виновным в государственной измене и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.
Согласно материалам следствия, Владимир Неелов за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме сведения о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России.
Военный эксперт признал свою вину лишь частично. По его словам, переданные им сведения не являлись секретными.
Владимир Неелов является автором нескольких книг о частных военных компаниях и вооруженных конфликтах. В своих работах он писал о деятельности российской частной военной компании «Вагнер» в иностранных государствах.