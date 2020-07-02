Меню
Общество
Безопасность – ничто, бизнес – все
02 июля 17:29

Военного эксперта, писавшего о наемниках из ЧВК «Вагнер», признали виновным в госизмене

Согласно материалам следствия, Владимир Неелов за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме сведения о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России

Военного эксперта, писавшего о наемниках из ЧВК «Вагнер», признали виновным в госизмене
Фото: sanktpeterburg.bezformata.com

Санкт-Петербургский горсуд признал военного эксперта Владимира Неелова виновным в государственной измене и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.

Согласно материалам следствия, Владимир Неелов за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме сведения о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России.

Военный эксперт признал свою вину лишь частично. По его словам, переданные им сведения не являлись секретными.

Владимир Неелов является автором нескольких книг о частных военных компаниях и вооруженных конфликтах. В своих работах он писал о деятельности российской частной военной компании «Вагнер» в иностранных государствах.

Материалы по теме
В Курской области подполковника полиции задержали за государственную измену
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
Петербургского ученого обвинили в государственной измене после чтения лекций в Китае
Сейчас на главной
Глава Центризбиркома вновь опровергла информацию о голосовании россиян на пеньках и лавочках
поправки в конституцию
Глава Центризбиркома вновь опровергла информацию о голосовании россиян на пеньках и лавочках
Глава Центризбиркома Элла Памфилова по-прежнему отказывается верить в то, что многим россиянам пришлось голосовать по поправкам к Конституции на лавочках, пеньках и т.д.
Санкции от агрессии
антироссийские санкции
Санкции от агрессии
Заместитель председателя комитета сената США по международным отношениям и член Демократической партии Боб Менендес выступил с инициативой внесения поправки в оборонный бюджет страны, которая предусматривает санкции против российского руководства
Общество
Эксперт сообщил о возможной фальсификации 45% голосов избирателей
Сергей Шпилькин сообщил о фальсификации при голосовании по поправкам к Конституции РФ. Он проанализировал голоса 88 миллионов избирателей и пришел к выводу, что более 22 миллионов голосов можно считать «аномальными»
Росавиация продлила запрет на осуществление международных рейсов до 1 августа
авиакомпании
Росавиация продлила запрет на осуществление международных рейсов до 1 августа
В Министерстве иностранных дел РФ заявили о возможности допуска российских граждан в Европу с 15 июля, если список на открытие границ, будет пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки
Голоса 58 миллионов россиян могут признать недействительными
поправки в конституцию
Голоса 58 миллионов россиян могут признать недействительными
Голоса 58 млн российских избирателей, могут признать недействительными. Соответствующее заявление сделал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц
«Вышло очень некрасиво»
IT-отрасль
«Вышло очень некрасиво»
Главным событием для российской IT-отрасли на прошедшей неделе стал объявленный Владимиром Путиным «налоговый маневр». Он был задуман премьером Михаилом Мишустиным для того, чтобы российские IT-компании больше не уезжали из России. Но вернуть уехавших вряд ли удастся, а выиграют от маневра далеко не все
На московском Арбате из-за отсутствия туристов закрываются сувенирные магазины и кафе
туризм
На московском Арбате из-за отсутствия туристов закрываются сувенирные магазины и кафе
На Арбате из-за отсутствия туристов закрылись 14% кафе и магазинов. До пандемии трафик на Арбате сформировался как сугубо туристический. На эту улицу обычно приезжал каждый турист
Авторская колонка
Политически теперь важны две вещи
Когда три недели назад я написал текст о том, что итоговый результат определён на уровне 67% на 75%, большое количество людей стало спрашивать, откуда я это взял, и утверждать, что это решительно невозможно. Между тем, это было совершенно очевидно, если иметь в виду конструкцию плебисцитарного режима
Юдин Григорий
Власти Якутии ввели в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
лесные пожары
Власти Якутии ввели в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
В администрации Якутии сообщили, что сейчас специалисты занимаются тушением 30 лестных пожаров площадью 1,5 тысячи га. За прошедшие сутки удалось ликвидировать четыре лесных пожара площадью около 150 га
В небе над Ростовом-на-Дону «чудом» не столкнулись два пассажирских самолета
авиапроисшествия
В небе над Ростовом-на-Дону «чудом» не столкнулись два пассажирских самолета
В воздушном пространстве Ростова-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета. Речь идет о лайнере российской авиакомпании S7, выполнявшем рейс из Ростова в Москву, и самолете Emirates Airlines, летевшем из Осло в Дубай
Политика
Ненецкий АО стал единственным регионом, жители которого проголосовали против изменения Конституции
Согласно официальным данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие 20,2 тысячи жителей НАО (58,%). Из них 54,6% проголосовали против изменения Основного закона, а «за» высказались 44,4%. Еще 205 бюллетеней признаны испорченными
Почти 80% российских избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ
поправки в конституцию
Почти 80% российских избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ
По данным комиссии, 77,93% избирателей поддержали предлагаемые властями правки, в том числе и обнуление президентских сроков Владимира Путина. Против высказались 21,26% россиян
«Комсомольская правда» и «Царьград» опубликовали фейковую переписку журналиста «Медиазоны»
нападение на журналистов
«Комсомольская правда» и «Царьград» опубликовали фейковую переписку журналиста «Медиазоны»
На сайте «КП» были опубликованы скриншоты переписки с человеком, в чьем профиле в Telegram стоит та же фотография, что и в аккаунте Френкеля. Аккаунт этого человека называется «David Frenkel»
Мой гардероб - моя тайна
доходы чиновников
Мой гардероб - моя тайна
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором попросил ее ответить на вопрос, соответствует ли действительности информация о ее дорогостоящем гардеробе
Коронавирус не приходит один
эпидемии
Коронавирус не приходит один
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа G4 EA H1N1, который может быть опасен для человека. Вирус был выявлен в ходе исследования 30 тысяч мазков из носов свиней, которые были взяты на бойнях по всему Китаю
Авторская колонка
Знак его беды
Путин обращался к нации на фоне нового памятника на месте Ржевской битвы. За двадцать лет правления Владимир Владимирович так и не нашел нормальных советников, которые помогли бы ему делать важные дела без пошлости или зловещих смыслов
Орехъ Антон
В ООН сообщили о нарушении прав россиян под предлогом борьбы с коронавирусом
режим изоляции
В ООН сообщили о нарушении прав россиян под предлогом борьбы с коронавирусом
В ходе 44-й сессии по правам человека верховный комиссар ООН Мишель Бачелет заявила, что российские власти фактически использовали пандемию как предлог для ограничения прав населения
Денег нет, но вы голосуйте
Владимир Путин
Денег нет, но вы голосуйте
Владимир Путин во время визита в Ржев обратился к россиянам с призывом принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, ключевой из которых является обнуление его президентских сроков