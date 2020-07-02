Американский сенатор предложил ввести санкции против Владимира Путина и Сергея Шойгу
Заместитель председателя комитета сената США по международным отношениям и член Демократической партии Боб Менендес выступил с инициативой внесения поправки в оборонный бюджет страны, которая предусматривает санкции против российского руководства
Заместитель председателя комитета сената США по международным отношениям и член Демократической партии Боб Менендес выступил с инициативой внесения поправки в оборонный бюджет страны, которая предусматривает санкции против российского руководства.
Боб Менедес предлагает ввести санкции против президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, если подтвердится информация СМИ о сговоре Москвы с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России).
Сенатор считает необходимым заморозить активы президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других официальных лиц, «несущих ответственность за атаки против войск США или их союзников в Афганистане». Он также предлагает запретить им въезд в США, сообщает «Дождь».
«Конгресс должен снова встать на защиту народа от агрессии Кремля. Бюджет Пентагона не следует принимать без этой поправки», - добавил сенатор.
Ранее издание The New York Times сообщило, что российская военная разведка предлагала награду связанным с «Талибаном» боевикам за убийство военных международной коалиции в Афганистане. В результате этого сговора погибли несколько американских военных.
В Кремле данную публикацию назвали ложью.