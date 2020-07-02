Эксперт сообщил о возможной фальсификации 45% голосов избирателей
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин сообщил о фальсификации 45% голосов по поправкам к Конституции РФ. Он проанализировал голоса 88 миллионов избирателей и пришел к выводу, что более 22 миллионов голосов можно считать «аномальными»
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин сообщил о фальсификации 45% голосов по поправкам к Конституции РФ. Он проанализировал голоса 88 миллионов избирателей и пришел к выводу, что более 22 миллионов голосов можно считать «аномальными».
«Если бы манипуляций не было, то явка была бы 42%, высказались за поправки 65%, против — 35%. Проголосовавших за все равно было бы больше, потому как мест, где голосов за было меньше, весьма ограниченное число и они не сделали бы погоды в масштабах страны. Но разница между результатами 65:35 и 78:22 очень существенная, в том числе с политической точки зрения», - заявил эксперт, слова которого приводит Znak.com.
Шпилькин пояснил, что есть кластер участков, где явка была около 42% и результат 65% - «за» поправки и 35% - против. Такие данные выглядят вполне убедительно. Однако есть второй кластер избирательных участков с явкой примерно от 60% и результатом «за» более 70%. Здесь уже видны характерные следы фальсификации данных, например, аномальное количество участков с красивыми явками и результатами.
«В итоге выглядит так, что в первом кластере у нас реальное голосование, а все остальное — манипулирование с голосами», - добавил эксперт.
По данным Центризбиркома, поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% избирателей, а 21,27% высказались против.