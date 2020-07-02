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02 июля 15:01

Росавиация продлила запрет на осуществление международных рейсов до 1 августа

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о возможности допуска российских граждан в Европу с 15 июля, если список на открытие границ, составленный Евросоюзом, будет пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки

Росавиация продлила запрет на осуществление международных рейсов до 1 августа
Фото: kharkovforums.com

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о возможности допуска российских граждан в Европу с 15 июля, если список на открытие границ, составленный Евросоюзом, будет пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Представитель ведомства заявил «Интерфаксу», что этот список ЕС будет пересматривать каждые две недели в соответствии с уровнем заболеваемости коронавирусом в конкретных странах.

«Исходим из того, что 15 июля решение может быть пересмотрено», - отметили в МИД России.

Напомним, что с 1 июля в страны Евросоюза могут въезжать граждане Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Между тем Росавиация продлила запрет на осуществление международных авиарейсов и въезд в Россию иностранных граждан до 1 августа. Соответствующее распоряжение получили российские аэропорты, сообщает РБК.

Первоначально предполагалось, что российские авиакомпании возобновят полеты за границу с 15 июля при условии стабильного сокращения числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Однако представители власти называли эту дату маловероятной.

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