02 июля 14:40
В Twitter-аккаунте МИД России выставили на продажу базу данных туристов, застрявших за границей из-за коронавируса
Неизвестные разместили в официальном Twitter ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России объявление о продаже базы данных туристов, которые во время пандемии коронавируса находились и продолжают находиться за границей
Неизвестные разместили в официальном Twitter ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России объявление о продаже базы данных туристов, которые во время пандемии коронавируса находились и продолжают находиться за границей, а также получают материальную помощь от правительства РФ.
Разместившие объявления о продаже предлагают базу «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница» за 66 биткоинов. В качестве контакта указан аккаунт в джаббере, сообщает «Медуза».
Также в твиттере сообщалось, что в базе находятся «более 115 000 данных, включая платежные данные».
В МИД России эту ситуацию пока не комментировали.
Материалы по теме